Водитель сбил пенсионера в Богородском районе и скрылся

61-летний мужчина пострадал под колесами неустановленного автомобиля в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов утра во вторник, 6 февраля 2018 года, на 21-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на 61-летнего пешехода, находившегося на обочине. После этого водитель даже не остановился, чтобы оказать пострадавшему помощь — напротив, водитель скрылся с места происшествия.