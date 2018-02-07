Водитель сбил пенсионера в Богородском районе и скрылся
Пешеход госпитализирован с переломом костей таза.
Пешеход госпитализирован с переломом костей таза.
61-летний мужчина пострадал под колесами неустановленного автомобиля в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
Пострадавший пешеход госпитализирован в Центральную районную больницу. У мужчины диагностирован перелом костей таза.
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