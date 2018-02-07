Гендиректор жилфонда в Арзамасе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплат сотрудникам

По версии следствия, с марта по июнь 2017 года 44-летний генеральной директор фирмы, занимающейся оказанием услуг по содержанию и ремонту жилого фонда в городе Арзамас, не выплачивал заработную плату сотрудникам. Всего задолженность по заработной плате перед 19 работниками превысила 590 тысяч рублей.
Обвиняемый вину не признал, но задолженность по заработной плате работникам возмещена в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) направлено в суд.
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