Житель Хабаровского края поехал на снегоходе на рыбалку и погиб
В Хабаровском крае правоохранители организовали проверку по факту гибели человека. Он скончался в результате столкновения двух снегоходов, пассажиры которых отправились рыбачить.
В Хабаровском крае правоохранители организовали проверку по факту гибели человека. Он скончался в результате столкновения двух снегоходов, пассажиры которых отправились рыбачить.
По информации
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сейчас в регионе проходит ежегодная профилактическая операция «Снегоход». Правоохранители и спасатели выявляют нарушения среди владельцев снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и другой самоходной техники. У людей должны быть регистрационные документы, техосмотр и допуск к управлению внедорожным транспортным средством.
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