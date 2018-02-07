Житель Хабаровского края поехал на снегоходе на рыбалку и погиб

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, инцидент произошёл 31 января этого года. Четверо жителей села Тором в Тугуро-Чумиканском районе поехали на рыбалку в район устья реки Шилка, который находится в 42 километрах от населённого пункта. В путь они отправились на двух снегоходах. Происшествие случилось вечером: во время движения снегоходы столкнулись, в результате чего погиб один из пассажиров 1982 года рождения.