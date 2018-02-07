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10:19 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровского края поехал на снегоходе на рыбалку и погиб

В Хабаровском крае правоохранители организовали проверку по факту гибели человека. Он скончался в результате столкновения двух снегоходов, пассажиры которых отправились рыбачить.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, инцидент произошёл 31 января этого года. Четверо жителей села Тором в Тугуро-Чумиканском районе поехали на рыбалку в район устья реки Шилка, который находится в 42 километрах от населённого пункта. В путь они отправились на двух снегоходах. Происшествие случилось вечером: во время движения снегоходы столкнулись, в результате чего погиб один из пассажиров 1982 года рождения.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сейчас в регионе проходит ежегодная профилактическая операция «Снегоход». Правоохранители и спасатели выявляют нарушения среди владельцев снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и другой самоходной техники. У людей должны быть регистрационные документы, техосмотр и допуск к управлению внедорожным транспортным средством.

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