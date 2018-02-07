Под Воронежем неизвестные обстреляли 8 частных домов из пневматики

— Вышла, а тут как раз мальчики подъехали, стояли на машине. Я вышла, говорю: «Ребят, а чего вы стоите?». Думала, они стреляют. Они говорят: «Да, вот, мы сейчас догоняли, в нас тоже стреляли». И у них машина была пробита, «Жигули», и фара разбита. «Мы их догоняли, а они в тот переулок ушли», — говорят, — рассказала жительница Семилук Зинаида.