Под Воронежем неизвестные обстреляли 8 частных домов из пневматики
Инцидент произошёл на улице Огнеупорщиков в Семилуках.
Инцидент произошёл на улице Огнеупорщиков в Семилуках.
Неизвестные повредили окна 8 домов на улице Огнеупорщиков в Семилуках. По словам пострадавших, несколько молодых людей подъехали на машине и открыли огонь предположительно из пневматического оружия.
Под обстрел попал и проезжавший мимо автомобиль, началась погоня, но злоумышленникам удалось скрыться. Как выяснили сами пострадавшие, автомобильные номера нарушителей спокойствия были сняты с утилизированной машины.
— Вышла, а тут как раз мальчики подъехали, стояли на машине. Я вышла, говорю: «Ребят, а чего вы стоите?». Думала, они стреляют. Они говорят: «Да, вот, мы сейчас догоняли, в нас тоже стреляли». И у них машина была пробита, «Жигули», и фара разбита. «Мы их догоняли, а они в тот переулок ушли», — говорят, — рассказала жительница Семилук Зинаида.
Пули от пневматического оружия, найденные под окнами, местные жители передали участковому вместе с заявлениями. Пострадавшие говорят, принимать их не хотели. В
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