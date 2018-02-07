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10:44 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем неизвестные обстреляли 8 частных домов из пневматики

Инцидент произошёл на улице Огнеупорщиков в Семилуках.

Источник: Вести - Воронеж

Неизвестные повредили окна 8 домов на улице Огнеупорщиков в Семилуках. По словам пострадавших, несколько молодых людей подъехали на машине и открыли огонь предположительно из пневматического оружия.

Под обстрел попал и проезжавший мимо автомобиль, началась погоня, но злоумышленникам удалось скрыться. Как выяснили сами пострадавшие, автомобильные номера нарушителей спокойствия были сняты с утилизированной машины.

— Вышла, а тут как раз мальчики подъехали, стояли на машине. Я вышла, говорю: «Ребят, а чего вы стоите?». Думала, они стреляют. Они говорят: «Да, вот, мы сейчас догоняли, в нас тоже стреляли». И у них машина была пробита, «Жигули», и фара разбита. «Мы их догоняли, а они в тот переулок ушли», — говорят, — рассказала жительница Семилук Зинаида.

Пули от пневматического оружия, найденные под окнами, местные жители передали участковому вместе с заявлениями. Пострадавшие говорят, принимать их не хотели. В пресс-службе МВД по региону уверяют, таких сообщений к ним не поступало вовсе.

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