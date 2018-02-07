Самарец пытался организовать убийство тещи и тестя, чтобы получить наследство

Предварительно установлено, что злоумышленник пытался организовать убийство 49-летней тещи и 52-летнего тестя за вознаграждение в размере 1 млн рублей. Через знакомого он искал исполнителя.
«Чтобы предотвратить совершение преступления, один из полицейских вступил в переговоры, и фигурант передал ему револьвер и патроны», — рассказала Ирина Волк.
Несмотря на то что предполагаемые жертвы уехали за пределы Самарской области, подозреваемый настаивал на исполнении задуманного.
В настоящее время 42-летний мужчина задержан сотрудниками полиции. СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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