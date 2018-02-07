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10:37 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавшая в Нижнем Новгороде Мария Фролова найдена живой

Женщина нашлась в день пропажи.

38-летняя Мария Александровна Фролова, которую разыскивали в Нижнем Новгороде, найдена живой, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

Женщина пропала 6 февраля, когда ушла из дома на бульваре Заречный на работу, но до места не добралась.

Оперативно были организованы поиски. Сообщались ее приметы, в числе которых — родинка под правым ухом.

Уже вечером волонтеры написали на своем сайте: «Найдена. Жива. Спасибо всем за оперативное реагирование и распространение информации».

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