Пропавшая в Нижнем Новгороде Мария Фролова найдена живой

38-летняя Мария Александровна Фролова, которую разыскивали в Нижнем Новгороде, найдена живой, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

Женщина пропала 6 февраля, когда ушла из дома на бульваре Заречный на работу, но до места не добралась.

Оперативно были организованы поиски. Сообщались ее приметы, в числе которых — родинка под правым ухом.