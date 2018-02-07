Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Джон Махони
7 непростительных ошибок тех, кто пьет таблетки
Дочь Маликова помогала обставлять детскую для брата
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Бруклина Бекхэма высмеяли за макияж
Как сестры Кардашьян зарабатывают на себеОбщий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год
CAS снова заступился за российских спортсменов - СМИ
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
СМИ рассказали, почему не успели спасти российского пилота Су-25
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
В Сети шутят над рэп-баттлом Гуфа и Птахи
Как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад
7 непростительных ошибок тех, кто пьет таблетки
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
11:09 (мск), источник: Publika.md

Житель Румынии от имени молдавской певицы вымогал у поклонника 4000 евро

Молдавская исполнительница народных песен оказалась в центре уголовного расследования в Румынии.

Источник: Publika.md
Читайте также
Парень из Молдовы прошел в финал румынского нацотбора на Евровидение

35-летний житель Сучавы завел под ее именем фальшивый аккаунт и познакомившись в сети с поклонником женщины, попытался выманить у него более четырех тысяч евро.

Мужчина решил перестраховаться, узнал номер телефона молдавской исполнительницы и связался с ней. Поняв, что до сих пор он общался с другим человеком, мужчина сразу написал заявление в полицию.

Следователи установили личность злоумышленника. Во время обыска у него изъяли мобильные телефона и планшет. Заведено уголовное дело по факту информационного мошенничества.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего пилота
Русские вынудили Джима Керри удалиться из Facebook
Теневая экономика в России достигла уровня африканских стран
Американка выиграла 560 миллионов долларов и отказалась от приза
Шувалов считает русских талантливее американцев
Россия начала депортацию рабочих из КНДР
«Газпром» сэкономит $1 млрд в год на Nord Stream 2
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь Главный тренер российской сборной заявил, что за игроками из предварительного списка будут следить допинг-офицеры
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Минобрнауки представило рейтинг детских садов России Дошкольному образованию поставили тройку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь