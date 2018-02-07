Житель Румынии от имени молдавской певицы вымогал у поклонника 4000 евро

35-летний житель Сучавы завел под ее именем фальшивый аккаунт и познакомившись в сети с поклонником женщины, попытался выманить у него более четырех тысяч евро.



Мужчина решил перестраховаться, узнал номер телефона молдавской исполнительницы и связался с ней. Поняв, что до сих пор он общался с другим человеком, мужчина сразу написал заявление в полицию.



Следователи установили личность злоумышленника. Во время обыска у него изъяли мобильные телефона и планшет. Заведено уголовное дело по факту информационного мошенничества.