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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге по камерам наблюдения вычислен и пойман вор-рецидивист

Мужчина начинал свои кражи с бытовой техники, а позже переключился на автомобили.

В Екатеринбурге задержан вор-рецидивист. После обращения в полицию местного жителя с заявлением об угоне BMW на улице Седова, оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, установленные в доме. Через несколько дней правоохранители задержали на улице молодого человека, попавшего в объектив. Им оказался 24-летний житель Камышловского района.

— Подозреваемый сообщил, что находясь в подъезде дома, пробрался в прихожую квартиры, дверь которой была приоткрыта. Он достал из кармана висевшей куртки ключи от машины и 10 тысяч рублей, после чего спустился во двор и уехал, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

В ходе проверки квартиры, которую снимал задержанный, выяснилось, что недавно он вынес оттуда телевизор и компьютерный монитор. Дальновидная хозяйка поставила в прихожей камеры, которые засняли момент хищения.

Ранее злоумышленник был уличен еще в ряде краж и находился под подпиской о невыезде. Сейчас он взят под стражу. Ему грозит до 6 лет колонии.

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