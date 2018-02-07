В Екатеринбурге по камерам наблюдения вычислен и пойман вор-рецидивист

В Екатеринбурге задержан вор-рецидивист. После обращения в полицию местного жителя с заявлением об угоне BMW на улице Седова, оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, установленные в доме. Через несколько дней правоохранители задержали на улице молодого человека, попавшего в объектив. Им оказался 24-летний житель Камышловского района.

— Подозреваемый сообщил, что находясь в подъезде дома, пробрался в прихожую квартиры, дверь которой была приоткрыта. Он достал из кармана висевшей куртки ключи от машины и 10 тысяч рублей, после чего спустился во двор и уехал, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

В ходе проверки квартиры, которую снимал задержанный, выяснилось, что недавно он вынес оттуда телевизор и компьютерный монитор. Дальновидная хозяйка поставила в прихожей камеры, которые засняли момент хищения.