В Екатеринбурге по камерам наблюдения вычислен и пойман вор-рецидивист
Мужчина начинал свои кражи с бытовой техники, а позже переключился на автомобили.
Мужчина начинал свои кражи с бытовой техники, а позже переключился на автомобили.
В Екатеринбурге задержан
— Подозреваемый сообщил, что находясь в подъезде дома, пробрался в прихожую квартиры, дверь которой была приоткрыта. Он достал из кармана висевшей куртки ключи от машины и 10 тысяч рублей, после чего спустился во двор и уехал, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.
В ходе проверки квартиры, которую снимал задержанный, выяснилось, что недавно он вынес оттуда телевизор и компьютерный монитор. Дальновидная хозяйка поставила в прихожей камеры, которые засняли момент хищения.
Ранее злоумышленник был уличен еще в ряде краж и находился под подпиской о невыезде. Сейчас он взят под стражу. Ему грозит до 6 лет колонии.
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