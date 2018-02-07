Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Надежда Грановская сыграла свою первую главную роль в кино
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Почти половина петербургских отцов готова уйти в декрет
В Лондоне продается дом шириной два метра
Бруклина Бекхэма высмеяли за макияж
Как сестры Кардашьян зарабатывают на себеОбщий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год
О тату уголовной звезды высказались российские воры в законе
Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
СМИ рассказали, почему не успели спасти российского пилота Су-25
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
В Сети шутят над рэп-баттлом Гуфа и Птахи
Как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад
СМИ: пост израильского офицера о ВСУ вызвал резонанс в интернете
Спортсмены РФ не хотят приходить на открытие ОИ
В Лондоне продается дом шириной два метра
Крышу Госдумы накроют куполом
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
10:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми спасатели не нашли рыбаков на дрейфующей льдине

Очевидцы с берега приняли за людей два столбика и деревянный ящик.

Утром 7 февраля в Перми на реке Кама проводилась вторая за сутки спасательная операция помощи дрейфующим на льдине рыбакам. Сообщение поступило около 9 часов утра от очевидцев с берега.

«На место происшествия выехали спасатели городской службы спасения, — сообщили корреспонденту “АиФ-Прикамье” в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — На воду спустили плавсредство, но людей на льдине не обнаружили. Вместо них на льдине находились два столбика размером примерно с человеческий рост, а между ними деревянный ящик, который могли использовать для сидения рыбаки во время зимней рыбалки. Обнаружив, что вызов оказался ложным, спасательная группа вернулась на базу».

Напомним, накануне вечером на дрейфующей льдине в районе порта Пермь I оказались два рыбака. Мужчин спасли сотрудники городской службы спасения. Их доставили на берег.

Государственная инспекция по маломерным судам, МЧС России по Пермскому краю предупреждает и об административной ответственности за выход (выезд) на лед в опасных местах. Нарушителям грозят штрафы от одной до двух тысяч рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Что делать, если от собаки или кошки неприятно пахнет?
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего пилота
Русские вынудили Джима Керри удалиться из Facebook
Теневая экономика в России достигла уровня африканских стран
Американка выиграла 560 миллионов долларов и отказалась от приза
У бизнесменов возникли проблемы из-за «кремлевского доклада»
Россия начала депортацию рабочих из КНДР
Укравший блины пес поджег хозяйский дом
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь Главный тренер российской сборной заявил, что за игроками из предварительного списка будут следить допинг-офицеры
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Минобрнауки представило рейтинг детских садов России Дошкольному образованию поставили тройку.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь