В Перми спасатели не нашли рыбаков на дрейфующей льдине
Очевидцы с берега приняли за людей два столбика и деревянный ящик.
Очевидцы с берега приняли за людей два столбика и деревянный ящик.
Утром 7 февраля в Перми на реке Кама проводилась вторая за сутки спасательная операция помощи дрейфующим на льдине рыбакам. Сообщение поступило около 9 часов утра от очевидцев с берега.
«На место происшествия выехали спасатели городской службы спасения, — сообщили корреспонденту “АиФ-Прикамье” в
Напомним, накануне вечером на дрейфующей льдине в районе порта Пермь I оказались два рыбака. Мужчин спасли сотрудники городской службы спасения. Их доставили на берег.
Государственная инспекция по маломерным судам, МЧС России по Пермскому краю предупреждает и об административной ответственности за выход (выезд) на лед в опасных местах. Нарушителям грозят штрафы от одной до двух тысяч рублей.
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