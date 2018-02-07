В Перми спасатели не нашли рыбаков на дрейфующей льдине

Утром 7 февраля в Перми на реке Кама проводилась вторая за сутки спасательная операция помощи дрейфующим на льдине рыбакам. Сообщение поступило около 9 часов утра от очевидцев с берега.

«На место происшествия выехали спасатели городской службы спасения, — сообщили корреспонденту “АиФ-Прикамье” в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — На воду спустили плавсредство, но людей на льдине не обнаружили. Вместо них на льдине находились два столбика размером примерно с человеческий рост, а между ними деревянный ящик, который могли использовать для сидения рыбаки во время зимней рыбалки. Обнаружив, что вызов оказался ложным, спасательная группа вернулась на базу».

Напомним, накануне вечером на дрейфующей льдине в районе порта Пермь I оказались два рыбака. Мужчин спасли сотрудники городской службы спасения. Их доставили на берег.