Лобовое ДТП под Симферополем: три человека в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. В столкновении двух легковых автомобилей на трассе Симферополь — Армянск пострадали три человека. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. В столкновении двух легковых автомобилей на трассе Симферополь — Армянск пострадали три человека. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
Авария произошла накануне вечером в районе села Софиевка. На место аварии выехали службы экстренного реагирования.
«По прибытию к месту происшествия установлено, что произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Peugeot Partner. В результате ДТП пострадали три человека, они доставлены в симферопольскую больницу № 6», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Водитель Lada Granta получил закрытый перелом правого бедра, открытый перелом правой голени. Водитель и пассажир второй машины также получили травмы головы и тела, они госпитализированы.
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