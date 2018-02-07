Факт обрушения крыши в краснодарской школе проверяет прокуратура
Обрушение произошло во время капитального ремонта в спортивном зале
Обрушение произошло во время капитального ремонта в спортивном зале
В настоящее время установлено, что частичное обрушение перекрытий потолка произошло в ходе ремонтных работ, которые в спортивном зале
В происшествии никто из детей, педагогических работников, рабочего персонала не пострадал, сообщает
Для обеспечения безопасности учащихся занятия ведутся в других корпусах
По результатам проверки прокуратуры будет дана оценка полноты принимаемых администрацией образовательной организации мер по контролю за техническим состоянием зданий и сооружений, а также соблюдения подрядной организацией порядка проведения строительных работ при капитальном ремонте.
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