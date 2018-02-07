Факт обрушения крыши в краснодарской школе проверяет прокуратура

В настоящее время установлено, что частичное обрушение перекрытий потолка произошло в ходе ремонтных работ, которые в спортивном зале школы-интерната выполняла подрядная организация.

В происшествии никто из детей, педагогических работников, рабочего персонала не пострадал, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Для обеспечения безопасности учащихся занятия ведутся в других корпусах школы-интерната. На месте обрушения организовано экспертное обследование конструктивных элементов здания, ведутся восстановительные работы.