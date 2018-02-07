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10:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Факт обрушения крыши в краснодарской школе проверяет прокуратура

Обрушение произошло во время капитального ремонта в спортивном зале школы-интерната.

В настоящее время установлено, что частичное обрушение перекрытий потолка произошло в ходе ремонтных работ, которые в спортивном зале школы-интерната выполняла подрядная организация.

В происшествии никто из детей, педагогических работников, рабочего персонала не пострадал, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Для обеспечения безопасности учащихся занятия ведутся в других корпусах школы-интерната. На месте обрушения организовано экспертное обследование конструктивных элементов здания, ведутся восстановительные работы.

По результатам проверки прокуратуры будет дана оценка полноты принимаемых администрацией образовательной организации мер по контролю за техническим состоянием зданий и сооружений, а также соблюдения подрядной организацией порядка проведения строительных работ при капитальном ремонте.

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