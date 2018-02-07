В Крымском районе мужчина украл у соседки мультиварку и спрятал в лесу
Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.
Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.
В полицию позвонила пенсионерка и рассказала, что была дома и услышала шум в кухне. Она зашла в помещение и обнаружила пропажу мультиварки и двух хлебопечек. Полицейские осмотрели место преступления, опросили очевидцев и установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 32-летний сосед пенсионерки. Его задержали дома, сообщили
В отделе он рассказал, что похитил технику и спрятал ее в лесу, чтобы в дальнейшем продать. Похищенное нашли и вернули владелице.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Расследование завершено, материалы передали в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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