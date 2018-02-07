В Крымском районе мужчина украл у соседки мультиварку и спрятал в лесу

В полицию позвонила пенсионерка и рассказала, что была дома и услышала шум в кухне. Она зашла в помещение и обнаружила пропажу мультиварки и двух хлебопечек. Полицейские осмотрели место преступления, опросили очевидцев и установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 32-летний сосед пенсионерки. Его задержали дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.