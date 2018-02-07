Автомобиль загорелся рано утром 7 февраля в Кстове. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, информация о возгорании транспортного средства поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 06:08.

В результате пожара частично выгорел моторный отсек и салон автомобиля. Общая площадь, пройденная огнем, составила два квадратных метра.