Автомобиль загорелся рано утром 7 февраля в Кстове
Площадь пожара составила два квадратных метра.
Площадь пожара составила два квадратных метра.
Автомобиль загорелся рано утром 7 февраля в Кстове. ОБ этом сообщает
Как отмечается в сообщении, информация о возгорании транспортного средства поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 06:08.
В результате пожара частично выгорел моторный отсек и салон автомобиля. Общая площадь, пройденная огнем, составила два квадратных метра.
В ликвидации возгорания были задействованы восемь пожарных и две единицы техники.
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