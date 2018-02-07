Пенсионер убил в пьяной ссоре племянника, тело пролежало три дня
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства убийства 42-летнего жителя Калинковичского района, сообщили Sputnik в правоохранительных органах республики.
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства убийства 42-летнего жителя Калинковичского района, сообщили Sputnik в правоохранительных органах республики.
Инцидент произошел в минувший понедельник вечером в деревне Малые Автюки. В частном доме было обнаружено тело хозяина подворья 1975 года рождения с
Экспертами было установлено, что смертельные ранения были нанесены еще 2 февраля. Подозреваемый — мужчина 1951 года рождения, который приходится убитому дядей. По информации МВД, убийство произошло в ссоре, возникшей в ходе распития спиртного.
Подозреваемый задержан.
Также правоохранители отметили, что за минувшие сутки по республике зафиксировано 243 преступления. По линии уголовного розыска — 143 преступления, по 94 из них уже установлены подозреваемые.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.