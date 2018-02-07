Пенсионер убил в пьяной ссоре племянника, тело пролежало три дня

Источник: Sputnik.by

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Инцидент произошел в минувший понедельник вечером в деревне Малые Автюки. В частном доме было обнаружено тело хозяина подворья 1975 года рождения с колото-резаными ранами на теле.

Экспертами было установлено, что смертельные ранения были нанесены еще 2 февраля. Подозреваемый — мужчина 1951 года рождения, который приходится убитому дядей. По информации МВД, убийство произошло в ссоре, возникшей в ходе распития спиртного.

Подозреваемый задержан.