В Перми полиция задержала вора-сладкоежку

В отдел полиции Дзержинского района Перми позвонила женщина. Она сообщила, что ночью в местный кондитерский киоск проник неизвестный.

На место прибыли сотрудники группы немедленного реагирования. Стражам порядка удалось задержать преступника. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. Юноша пытался похитить из торговой точки различное имущество на сумму более трех тысяч рублей. Его доставили в отдел.