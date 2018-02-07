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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми полиция задержала вора-сладкоежку

Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции Дзержинского района Перми позвонила женщина. Она сообщила, что ночью в местный кондитерский киоск проник неизвестный.

На место прибыли сотрудники группы немедленного реагирования. Стражам порядка удалось задержать преступника. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. Юноша пытался похитить из торговой точки различное имущество на сумму более трех тысяч рублей. Его доставили в отдел.

По факту попытки кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю.

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