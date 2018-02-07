В Перми полиция задержала вора-сладкоежку
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В отдел полиции Дзержинского района Перми позвонила женщина. Она сообщила, что ночью в местный кондитерский киоск проник неизвестный.
На место прибыли сотрудники группы немедленного реагирования. Стражам порядка удалось задержать преступника. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. Юноша пытался похитить из торговой точки различное имущество на сумму более трех тысяч рублей. Его доставили в отдел.
По факту попытки кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, сообщили в
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