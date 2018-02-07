В Башкирии следователи задержали мужчину, убившего брата

По версии следствия, днем 3 февраля в деревне Каранаево Мечетлинского района 30-летний брат потерпевшего, в ходе конфликта, будучи пьяным, нанес удары в области головы, от которых он потерял сознание. Утром, 4 февраля брат отвез его в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший умер. Мужчина признался в содеянном.