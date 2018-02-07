В Башкирии следователи задержали мужчину, убившего брата
5 февраля из Месягутовской Центральной районной больницы поступило сообщение, что от телесных повреждений скончался 32-летний пациент.
5 февраля из Месягутовской Центральной районной больницы поступило сообщение, что от телесных повреждений скончался 32-летний пациент.
СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, днем 3 февраля в деревне Каранаево Мечетлинского района 30-летний брат потерпевшего, в ходе конфликта, будучи пьяным, нанес удары в области головы, от которых он потерял сознание. Утром, 4 февраля брат отвез его в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший умер. Мужчина признался в содеянном.
Подозреваемый задержан. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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