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17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибирячка сломала ногу, выпрыгнув из движущегося поезда в Иркутской области

Двери ей открыла проводница вагона.

Одна в больнице, а другая под следствием. Обе героини истории, случившейся месяц в Усть-Куте, похоже, и не думали, что их действия приведут к таким последствиям. Дело было так.

Рано утром поезд «Северобайкальск — Красноярск» отходит от станции Лена, все пассажиры занимают места, располагаются. Вдруг выясняется, что в купейном вагоне задержалась одна женщина, запровожалась, как говорится, свою родственницу. Надо же срочно бежать.

— По ее просьбе проводник вагона открыла дверь тамбура, чтобы выпрыгнуть из набиравшего скорость поезда, — сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте. — Женщина спустилась на ступени, упала на перрон и сломала ногу в бедре.

Теперь проводнице придется за это отвечать. На нее завели уголовное дело за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на год.

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