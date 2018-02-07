Сибирячка сломала ногу, выпрыгнув из движущегося поезда в Иркутской области
Двери ей открыла проводница вагона.
Двери ей открыла проводница вагона.
Одна в больнице, а другая под следствием. Обе героини истории, случившейся месяц в
Рано утром поезд «Северобайкальск — Красноярск» отходит от станции Лена, все пассажиры занимают места, располагаются. Вдруг выясняется, что в купейном вагоне задержалась одна женщина, запровожалась, как говорится, свою родственницу. Надо же срочно бежать.
— По ее просьбе проводник вагона открыла дверь тамбура, чтобы выпрыгнуть из набиравшего скорость поезда, — сообщают в
Теперь проводнице придется за это отвечать. На нее завели уголовное дело за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на год.
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