Роспотребнадзор сообщил об атаке мошенников на предпринимателей Казани
Неизвестные, представляются сотрудниками «комитета по защите потребителей» и требуют руководителей предприятий приобрести комплект спецлитературы.
Неизвестные, представляются сотрудниками «комитета по защите потребителей» и требуют руководителей предприятий приобрести комплект спецлитературы.
(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани мошенники «атаковали» трех предпринимателей, работающих в сфере торговли и общепита, сообщает
Схема, по словам специалистов ведомства, во всех случаях одна: неизвестные представляются сотрудниками «комитета по защите потребителей» и требуют руководителей предприятий купить у них комплект спецлитературы
«Являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, Управление и его территориальные отделы не имеют никакого отношения к перечислению денежных средств за оплату различного рода услуг. Все случаи обращения неизвестных лиц, указанные выше, являются мошенничеством», — сообщает
Специалисты надзорного органа просят предпринимателей Казани быть бдительными и сообщать обо всех подобных фактах вымогательства от имени должностных лиц Роспотребнадзора в правоохранительные органы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.