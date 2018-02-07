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18:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Роспотребнадзор сообщил об атаке мошенников на предпринимателей Казани

Неизвестные, представляются сотрудниками «комитета по защите потребителей» и требуют руководителей предприятий приобрести комплект спецлитературы.

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани мошенники «атаковали» трех предпринимателей, работающих в сфере торговли и общепита, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Схема, по словам специалистов ведомства, во всех случаях одна: неизвестные представляются сотрудниками «комитета по защите потребителей» и требуют руководителей предприятий купить у них комплект спецлитературы из-за плановой проверки.

«Являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, Управление и его территориальные отделы не имеют никакого отношения к перечислению денежных средств за оплату различного рода услуг. Все случаи обращения неизвестных лиц, указанные выше, являются мошенничеством», — сообщает пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева.

Специалисты надзорного органа просят предпринимателей Казани быть бдительными и сообщать обо всех подобных фактах вымогательства от имени должностных лиц Роспотребнадзора в правоохранительные органы.

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