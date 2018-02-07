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21:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уральский татуировщик убил мать двоих детей на первом свидании

И «смылся» в Краснодар.

В Краснодарском крае задержали 36-летнего свердловчанина по обвинению в убийстве женщины-продавца. Он этапирован в Екатеринбург.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 8 ноября 2017 года. Мужчина познакомился в соцсети с жительницей Белоярского района и в тот же день приехал к ней в гости. Между новыми знакомыми разгорелась ссора, и злоумышленник расправился с женщиной. Прихватив золотые украшения и сотовый телефон, он скрылся. У убитой осталось двое детей.

«Обнаженное тело погибшей было обнаружено 9 ноября 2017 года по месту жительства. Жуткая картина предстала перед глазами ее родных, обнаруживших последствия жестокой расправы. Органы внутренних дел в ходе розыскных мероприятий установили личность душегуба и вышли на его след. Осознав, что натворил, уральский Казанова решил спешно ретироваться в другой регион. Сначала он «залег на дно» в Екатеринбурге, затем — в Перми, потом — в Москве, после чего — в Сочи, и лишь после этого — в частном секторе Краснодара.

Передвигаться скрытно по стране ему помогал сервис попутчиков BlaBlaCar. Чтобы в период «путешествий» прокормиться, в разных городах совершал кражи и мошенничества под предлогом нанесения клиентам тату и производства ремонтных работ в квартирах. Желавших украсить свое тело девушек он отправлял в душ, ссылаясь на то, что кожа должна быть чистой, а пока те мылись, похищал их наиболее ценные личные вещи, — рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Полицейские ловили злоумышленника «на живца». Они подали в Интернете объявление о желании сделать татуировку. В конечном счете местонахождение подозреваемого удалось вычислить. 31 января его задержали.

«Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков сдадут нервы. В Екатеринбург подозреваемого в убийстве продавца гражданина этапировали самолетом. В настоящее время он “отдыхает” на известном среднеуральском “курорте” под названием СИЗО-1 по улице Репина, дом 4», — добавил полковник Горелых.

Мужчина ранее был четырежды судим за кражи и мошенничества. Он отбывал наказание в колонии строгого режима. В определенных кругах известен по прозвищу Антип.

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