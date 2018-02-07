Уголовное дело завели по факту пожара в Нижнеудинске, где погибли три человека

Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств трагедии, которая произошла в среду, 7 февраля, в Нижнеудинске. Напомним, сегодня сгорела квартира в деревянном одноэтажном доме на улице Красной Звезды. Местные жители увидели дым и сразу вызвали спасателей. Приехали пожарные быстро, однако дом уже весь был в огне. На пепелище нашли тела троих человек — 52-летней и 29-летней женщины и 39-летним мужчиной.