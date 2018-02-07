Уголовное дело завели по факту пожара в Нижнеудинске, где погибли три человека
Выясняется причина их смерти.
Выясняется причина их смерти.
Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств трагедии, которая произошла в среду, 7 февраля, в Нижнеудинске. Напомним, сегодня сгорела квартира в деревянном одноэтажном доме на улице Красной Звезды. Местные жители увидели дым и сразу вызвали спасателей. Приехали пожарные быстро, однако дом уже весь был в огне. На пепелище нашли тела троих человек — 52-летней и 29-летней женщины и 39-летним мужчиной.
— Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел троих человек на месте пожара, — сообщают в СУ СК по Иркутской области. — Со слов соседей, жильцы злоупотребляли спиртными напитками и курили в помещении.
Сейчас тела всех троих на
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