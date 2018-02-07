Пожар в перинатальном центре Воронежа начался из-за мусора
Пока не ясно, что могло вспыхнуть в мусоропроводе медучреждения.
Пока не ясно, что могло вспыхнуть в мусоропроводе медучреждения.
Воронежцы, находившиеся 7 февраля в перинатальном центре ВОКБ № 1, стали свидетелями того, как один из этажей медучреждения заволокло дымом. Некоторые пациенты тут же начали нервничать: вдруг пожар? А уж
К счастью, обошлось без серьезного ЧП. В медучреждении просто загорелся мусоропровод. Чтобы его потушить было достаточно вылить туда воды. Даже эвакуировать спасателям никого не пришлось. Однако стоит отметить, что в ГУ МЧС по Воронежской области среагировали на вызов и отправили на место сразу же несколько машин. Почему загорелся муропровод пока не известно. Возможно,
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