Пропавшую в Уфе студентку нашли мертвой в шахте лифта

В середине января 22-летняя студентка пятого курса медицинского университета ушла из общежития на улице Мингажева и исчезла. По заявлению родственников велись поиски.

«Сегодня тело девушки было обнаружено в шахте лифта одного из домов в центре Уфы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину гибели студентки», — сообщает следствие.