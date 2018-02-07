Пропавшую в Уфе студентку нашли мертвой в шахте лифта
УФА, 7 фев — РИА Новости. Студентку, пропавшую в Уфе три недели назад, нашли мертвой в шахте лифта жилого дома, возбуждено дело об убийстве, сообщает в среду управление СК РФ по Башкирии.
УФА, 7 фев — РИА Новости. Студентку, пропавшую в Уфе три недели назад, нашли мертвой в шахте лифта жилого дома, возбуждено дело об убийстве, сообщает в среду управление СК РФ по Башкирии.
В середине января 22-летняя студентка пятого курса медицинского университета ушла из общежития на улице Мингажева и исчезла. По заявлению родственников велись поиски.
«Сегодня тело девушки было обнаружено в шахте лифта одного из домов в центре Уфы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, назначена
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