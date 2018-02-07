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18:28 (мск), источник: Новости Воронежа

Виновным признали водителя грузовика, раздавившего полицейский ВАЗ-2115 с сотрудником ДПС

Ближайшие 2,5 года воронежец проведет в колонии-поселении.

Источник: Новости Воронежа

В Павловском районе вынесли приговор 36-летнему воронежцу, по вине которого погиб сотрудник ДПС. Его признал виновным в нарушении ПДД.

Авария произошла в сентябре 2016 года. Вечером два гаишника оформляли ДТП — водитель «УАЗа» на скорости протаранил временное ограждение объездного участка. Машина ДПС стояла на аварийке и с проблесковыми маячками на ремонтируемом участке дороги. Один полицейский был на переднем сиденье ВАЗ-2115, а второй вместе с водителем «УАЗика» стояли возле полицейской машины.

В это время к временному участку подъезжал автобус Cetra с прицепом и грузовик Freightliner с полуприцепом. Грузовик выехал на «встречку» и начал обгонять автобус. В это время автобус начал съезжать на объездную дорогу. Водитель Cetra свернул вправо и остановил, увидев маневр Freightliner.

«Грузовик задел автобус, затем сбил водоналивные ограждающие блоки и опрокинулся на ВАЗ-2115, в котором находился сотрудник ДПС. Он погиб, — рассказали в прокуратуре.

Водитель грузовика, как позже выяснилось, в страховой полис внесен не был. У грузовика на одной оси были установлен шины различной модели с отличающимся рисунком протектора.
Отметим, шофер попытался переложить вину на дорожников. Однако суд признал виновным в ДТП именно его и приговорил к 2,5 года колонии-поселения.

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