Виновным признали водителя грузовика, раздавившего полицейский ВАЗ-2115 с сотрудником ДПС
Ближайшие 2,5 года воронежец проведет в
Ближайшие 2,5 года воронежец проведет в
В Павловском районе вынесли приговор 36-летнему воронежцу, по вине которого погиб сотрудник ДПС. Его признал виновным в нарушении ПДД.
Авария произошла в сентябре 2016 года. Вечером два гаишника оформляли ДТП — водитель «УАЗа» на скорости протаранил временное ограждение объездного участка. Машина ДПС стояла на аварийке и с проблесковыми маячками на ремонтируемом участке дороги. Один полицейский был на переднем сиденье ВАЗ-2115, а второй вместе с водителем «УАЗика» стояли возле полицейской машины.
В это время к временному участку подъезжал автобус Cetra с прицепом и грузовик Freightliner с полуприцепом. Грузовик выехал на «встречку» и начал обгонять автобус. В это время автобус начал съезжать на объездную дорогу. Водитель Cetra свернул вправо и остановил, увидев маневр Freightliner.
«Грузовик задел автобус, затем сбил водоналивные ограждающие блоки и опрокинулся на ВАЗ-2115, в котором находился сотрудник ДПС. Он погиб, — рассказали в прокуратуре.
Водитель грузовика, как позже выяснилось, в страховой полис внесен не был. У грузовика на одной оси были установлен шины различной модели с отличающимся рисунком протектора.
Отметим, шофер попытался переложить вину на дорожников. Однако суд признал виновным в ДТП именно его и приговорил к 2,5 года
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