Замглавы администрации Ленинского района Самары арестовали на два месяца

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Напомним, уголовное дело в отношении муниципального служащего возбудил Ленинский межрайонный следственный отдел областного СУ СК РФ по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, с сентября 2017 г. по 5 февраля 2018 г. подозреваемый в служебном кабинете получил взятку 120 тыс. рублей. За это он должен был «закрыть глаза» на незаконное использование гражданином спортивной площадки у во дворе дома на ул. Клинической.

«При этом была договоренность о том, что горожанин в дальнейшем передаст ему еще 60 тыс. руб. за продолжение незаконного бездействия до мая 2018 года. Таким образом подозреваемый намеревался получить от гражданина в общей сумме 180 тыс. рублей, — сообщали в областном СУ СК. — Но 5 февраля 2018 г. замглавы администрации района задержали полицейские при получении части взятки — 50 тыс. рублей».

Сейчас расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения областного ГУ МВД.