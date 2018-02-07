Замглавы администрации Ленинского района Самары арестовали на два месяца
В среду, 7 февраля, суд Ленинского района Самары удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца подозреваемого в получении взятки заместителя по
В среду, 7 февраля, суд Ленинского района Самары удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца подозреваемого в получении взятки заместителя по
Напомним, уголовное дело в отношении муниципального служащего возбудил Ленинский межрайонный следственный отдел областного СУ СК РФ по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).
По версии следствия, с сентября 2017 г. по 5 февраля 2018 г. подозреваемый в служебном кабинете получил взятку 120 тыс. рублей. За это он должен был «закрыть глаза» на незаконное использование гражданином спортивной площадки у во дворе дома на ул. Клинической.
«При этом была договоренность о том, что горожанин в дальнейшем передаст ему еще 60 тыс. руб. за продолжение незаконного бездействия до мая 2018 года. Таким образом подозреваемый намеревался получить от гражданина в общей сумме 180 тыс. рублей, — сообщали в областном СУ СК. — Но 5 февраля 2018 г. замглавы администрации района задержали полицейские при получении части взятки — 50 тыс. рублей».
Сейчас расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения областного ГУ МВД.
По данным оперативных структур, подозреваемым является Сергей Завада.
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