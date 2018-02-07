Обыски и выемка: что ищут в Дагестане

Источник: РИА "Новости"

В Дагестане начались масштабные обыски с выемкой документов почти во всех ведомствах, высокопоставленным чиновникам запрещен выезд за границу, а личный состав на постах дорожно-патрульной службы заменен на полицейских из других регионов России.

В Республике Дагестан продолжаются «зачистки» чиновников регионального уровня. По данным новостных агентств, в среду серия обысков и выемок документов проводится почти во всех дагестанских ведомствах и министерствах. Следственные действия ведут члены совместной комиссии, состоящей из работников ФСБ, СК РФ и МВД, приехавшие из Москвы. Как сообщают российские СМИ, возглавляет эту объединенную группу заместитель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук.

По имеющимся данным, из-за массовых обысков внеплановый выходной получили и сотрудники ДПС ГИБДД Дагестана.

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Вместо них на все посты в регионе поставили сотрудников полиции и Росгвардии из других регионов России.

Два дня назад в Махачкале были задержаны исполняющий обязанности премьер-министра республики Абдусамад Гамидов, двое его заместителей — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов — и бывший министр образования Шахабас Шахов. Ущерб по делу, которое включает в себя эпизоды покупки здания под детский сад по завышенной стоимости, махинации с фиктивным приемом работ по реконструкции спецприемника для нелегальных мигрантов, а также хищения денег для установки инженерных коммуникаций на туристической базе, составляет более 95 млн рублей.

Меру пресечения задержанным чиновникам избирали не в местных судах, а в Басманном районном суде Москвы. Еще раньше уголовные дела были возбуждены в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, ущерб от их действий превысил 80 млн рублей. После задержания чиновников временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев распустил правительство республики и предложил назначить новым премьером министра экономики Татарстана Артема Здунова.

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Ранее в среду Следственный комитет России опубликовал новое видео обысков по «делу дагестанских министров». На кадрах оперативной съемки запечатлены следственные действия в доме одного из министров — роскошном дворце в горах Дагестана. На кадрах видно что жилище украшают звериные шкуры, холл здания отделан мрамором, а в комнатах найдены «винтажные клетки для птиц».

В других помещениях дворца были найдены серебряный с позолотой и инкрустацией автоматический пистолет Стечкина (АПС), пистолет с инкрустированной перламутром рукоятью и патронами к нему и пистолет-пулемет.

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Все обнаруженное оружие было перенесено оперативниками в одну из комнат дома. Также на видеозаписи видна целая россыпь банковских карточек, а также папки с надписью «Правительство Республики Дагестан».

В рамках обыска в доме экс-врио главы правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова были обнаружены два автомата Калашникова — АКМ и АК-74, а также ящики с алкоголем. Следственные органы сообщили, что у Гамидова также нашли золотой пистолет ТТ (Тульский-Токарев), пистолет Макарова (ПМ) и два пистолета Beretta. Было ли хранение всего обнаруженного в доме у чиновника оружия легальным — не уточняется.

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В Кремле осведомлены о действиях сотрудников Следственного комитета России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению российского лидера Владимира Путина, сложившаяся ситуация не является политическим кризисом или кампанейщиной, а «продолжением работы правоохранительных органов», притом работа это последовательная, целенаправленная и системная. Песков подчеркнул, что действия правоохранительных органов не касаются одного региона: они проходят по всей стране.

Незадолго до этого экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на фоне арестов в республике заявил, что действовать нужно разумно и осмотрительно. Он выразил опасение, что от арестов чиновников могут быть «очень негативные последствия».

Надо, чтобы избежали этого налета недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев. Рамазан Абдулатипов Экс-глава Дагестана