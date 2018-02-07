Обыски и выемка: что ищут в Дагестане
Почему в Дагестане проводится выемка документов почти во всех ведомствах.
Почему в Дагестане проводится выемка документов почти во всех ведомствах.
В Дагестане начались масштабные обыски с выемкой документов почти во всех ведомствах, высокопоставленным чиновникам запрещен выезд за границу, а личный состав на постах
В Республике Дагестан продолжаются «зачистки» чиновников регионального уровня. По данным новостных агентств, в среду серия обысков и выемок документов проводится почти во всех дагестанских ведомствах и министерствах. Следственные действия ведут члены совместной комиссии, состоящей из работников ФСБ, СК РФ и МВД, приехавшие из Москвы. Как сообщают российские СМИ, возглавляет эту объединенную группу заместитель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук.
Вместо них на все посты в регионе поставили сотрудников полиции и Росгвардии из других регионов России.
Два дня назад в Махачкале были задержаны исполняющий обязанности
Меру пресечения задержанным чиновникам избирали не в местных судах, а в Басманном районном суде Москвы. Еще раньше уголовные дела были возбуждены в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, ущерб от их действий превысил 80 млн рублей. После задержания чиновников временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев распустил правительство республики и предложил назначить новым премьером министра экономики Татарстана Артема Здунова.
Ранее в среду Следственный комитет России опубликовал новое видео обысков по «делу дагестанских министров». На кадрах оперативной съемки запечатлены следственные действия в доме одного из министров — роскошном дворце в горах Дагестана. На кадрах видно что жилище украшают звериные шкуры, холл здания отделан мрамором, а в комнатах найдены «винтажные клетки для птиц».
В других помещениях дворца были найдены серебряный с позолотой и инкрустацией автоматический пистолет Стечкина (АПС), пистолет с инкрустированной перламутром рукоятью и патронами к нему и
Все обнаруженное оружие было перенесено оперативниками в одну из комнат дома. Также на видеозаписи видна целая россыпь банковских карточек, а также папки с надписью «Правительство Республики Дагестан».
В рамках обыска в доме
В Кремле осведомлены о действиях сотрудников Следственного комитета России, заявил
Незадолго до этого
Надо, чтобы избежали этого налета недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев.
В конце января стало известно, что прилетевшая из Москвы специальная комиссия Генпрокуратуры проводит в Дагестане проверку осуществления исполнения российского законодательства и соблюдения правовых норм, заявил ранее первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман. Комиссия состоит из сотрудников Генпрокуратуры, федерального МВД и ФСБ.
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