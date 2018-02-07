В Крыму ищут парня, укравшего у государства 1,5 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы управления Следкома по Краснодарскому краю, молодой человек, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, чтобы вести незаконную банковскую деятельность с целью извлечения особо крупного дохода. В него он вовлек своих знакомых. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому проходят девять человек.

Иван Харламов, объявленный в федеральный розыск.

По разработанному Харламовым плану было приобретено более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период такой деятельности фигуранты дела вывели из-под налогового контроля государства порядка 1,5 млрд рублей.