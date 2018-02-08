Воронежскую компанию, нанявшую на работу коррупционеров, оштрафовали
В итоге придется выплатить 100 тысяч рублей штрафа.
В итоге придется выплатить 100 тысяч рублей штрафа.
Сотрудники прокуратуры Новохоперского района проверили местную агропромышленную компанию. Оказалось, что предприятие взяло к себе на работу бывших полицейского и госслужащего. Казалось бы, что в это такого? Вот только эти работники раньше попадались на взятках, а следовательно некоторые должности просто не могли занимать.
В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении. В итоге саму компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, а сотрудницу организации, нанимавшую работников — на 20 тысяч рублей.
Не согласившись с постановлениями мирового суда, виновные обжаловали решения в апелляционном порядке в Новохоперском районном суде. Однако и этот суд согласился с позицией прокуратуры района и уже принятыми решениями.
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