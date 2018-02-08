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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежскую компанию, нанявшую на работу коррупционеров, оштрафовали

В итоге придется выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Сотрудники прокуратуры Новохоперского района проверили местную агропромышленную компанию. Оказалось, что предприятие взяло к себе на работу бывших полицейского и госслужащего. Казалось бы, что в это такого? Вот только эти работники раньше попадались на взятках, а следовательно некоторые должности просто не могли занимать.

В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении. В итоге саму компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, а сотрудницу организации, нанимавшую работников — на 20 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлениями мирового суда, виновные обжаловали решения в апелляционном порядке в Новохоперском районном суде. Однако и этот суд согласился с позицией прокуратуры района и уже принятыми решениями.

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