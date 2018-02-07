В Чернышевском пограничники в машине с мясом нашли янтарь

При досмотре автомобиля «Scania» на автомобильном пункте пропуска через границу «Чернышевское-Кибартай» обнаружен янтарь-сырец. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления в среду.