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18:27 (мск), источник: Новый Калининград

В Чернышевском пограничники в машине с мясом нашли янтарь

Его спрятали в конструктивных полостях.

При досмотре автомобиля «Scania» на автомобильном пункте пропуска через границу «Чернышевское-Кибартай» обнаружен янтарь-сырец. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления в среду.

Янтарь различных фракций был спрятан в конструктивных полостях кабины. Всего найдено 11 кя янтаря различных фракций. Отмечается, что грузовик под управлением жителя Калининграда вез партию мяса в Ростов-на-Дону транзитом через Литву.

Янтарь и автомобиль изъяты, проводится проверка.

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