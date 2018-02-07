В Чернышевском пограничники в машине с мясом нашли янтарь
Его спрятали в конструктивных полостях.
Его спрятали в конструктивных полостях.
При досмотре автомобиля «Scania» на автомобильном пункте пропуска через границу «Чернышевское-Кибартай» обнаружен
Янтарь различных фракций был спрятан в конструктивных полостях кабины. Всего найдено 11 кя янтаря различных фракций. Отмечается, что грузовик под управлением жителя Калининграда вез партию мяса в
Янтарь и автомобиль изъяты, проводится проверка.
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