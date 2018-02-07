В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Дагестан Магомед Баачилов опроверг в среду информацию ряда СМИ о якобы смене личного состава ДПС в республике на сотрудников силовых ведомств из других регионов России на фоне задержаний высокопоставленных чиновников и проведения оперативных мероприятий. Он назвал эти сообщения корреспондента ТАСС некорректными, добавив, что замены в ДПС были проведены восемь лет назад.

«С 2010 года у нас в республике после того, как были организованы оперативные сводные группировки, со всех стационарных постов ДПС были сняты сотрудники дагестанского ДПС. Это было связано с активной фазой террористической угрозы. Они были переведены в город для усиления дорожно-транспортной безопасности, а на посты были определены сотрудники МВД, прикомандированные из различных субъектов РФ. Это не связано с тем, что идут оперативно-разыскные мероприятия, задержания: эта процедура организована уже восемь лет», — сказал Баачилов.