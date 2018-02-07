Бывший директор Мозырской ПМК приговорен к 6 годам колонии за хищения и лжепредпринимательство

Будучи в должности руководителя, мужчина зарегистрировал автотранспорт, находящийся в его собственности, на водителя ПМК, который параллельно был зарегистрирован в качестве ИП. Благодаря этому впоследствии техника передавалась в аренду ПМК, а водитель-предприниматель выступал в качестве подставного лица, в том числе для обналичивания поступающих на его счет средств. С июля 2012 года по декабрь 2015-го подчиненные по приказу директора вносили в путевые листы и акты приема-передачи выполненных работ недостоверные сведения о количестве отработанных арендуемым транспортом часов. Руководитель таким образом похитил почти Br24 тыс. По аналогичной схеме он в 2015 году присвоил средства за выполненные только на бумаге работы погрузчика, арендованного у коммерческой структуры. Также за счет средств ПМК директор отремонтировал личный погрузчик, присвоил более 990 л дизтоплива и 30 л бензина, незаконно списанных по путевым листам. Ущерб предприятию составил еще более Br5,5 тыс.