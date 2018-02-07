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18:59 (мск), источник: БЕЛТА

Бывший директор Мозырской ПМК приговорен к 6 годам колонии за хищения и лжепредпринимательство

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшему директору СУП «Мозырская ПМК № 106» ОАО «Полесьестрой» вынесен приговор по уголовным делам, которые ранее были возбуждены межрайотделом управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области за незаконную предпринимательскую деятельность и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в КГК.

Источник: AP 2018
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Будучи в должности руководителя, мужчина зарегистрировал автотранспорт, находящийся в его собственности, на водителя ПМК, который параллельно был зарегистрирован в качестве ИП. Благодаря этому впоследствии техника передавалась в аренду ПМК, а водитель-предприниматель выступал в качестве подставного лица, в том числе для обналичивания поступающих на его счет средств. С июля 2012 года по декабрь 2015-го подчиненные по приказу директора вносили в путевые листы и акты приема-передачи выполненных работ недостоверные сведения о количестве отработанных арендуемым транспортом часов. Руководитель таким образом похитил почти Br24 тыс. По аналогичной схеме он в 2015 году присвоил средства за выполненные только на бумаге работы погрузчика, арендованного у коммерческой структуры. Также за счет средств ПМК директор отремонтировал личный погрузчик, присвоил более 990 л дизтоплива и 30 л бензина, незаконно списанных по путевым листам. Ущерб предприятию составил еще более Br5,5 тыс.

Мужчина уличен и в незаконной предпринимательской деятельности: с марта 2012 года по сентябрь 2015-го от имени и с использованием реквизитов коммерческих структур оказывал услуги и реализовывал товарно-материальные ценности различным субъектам хозяйствования страны. Таким образом он получил незаконный доход в сумме почти Br153 тыс. (в ходе следствия эти средства были возмещены в бюджет государства).

Суд Мозырского района и города Мозыря приговорил экс-руководителя к лишению свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью, на срок 5 лет. Всего изъято имущества на Br93 тыс., в том числе два автомобиля «Мерседес-Бенц Спринтер», два грузовых автомобиля, автокран, полуприцеп самосвала.

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