Три человека пострадали в ДТП в Астане

«На пересечении проспекта Республики и улицы Джангильдина произошло столкновение двух транспортных средств марки Mercedes и “Лада”. Mercedes ехал со стороны улицы Сейфуллина прямо в сторону проспекта Богенбай батыра. Водитель “Лады” на пересечении с улицей Джангильдина поворачивал налево в сторону улицы Сабыр Рахимова. Виновного в ДТП устанавливают», — сказал старший лейтенант полиции Еркебулан Макулбек корреспонденту. По его словам, после столкновения Mercedes откинуло в строну, допущен наезд на контролер светофора и дерево.