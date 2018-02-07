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19:31 (мск), источник: Tengrinews

Три человека пострадали в ДТП в Астане

На пересечении проспекта Республики и улицы Джангильдина произошло столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«На пересечении проспекта Республики и улицы Джангильдина произошло столкновение двух транспортных средств марки Mercedes и “Лада”. Mercedes ехал со стороны улицы Сейфуллина прямо в сторону проспекта Богенбай батыра. Водитель “Лады” на пересечении с улицей Джангильдина поворачивал налево в сторону улицы Сабыр Рахимова. Виновного в ДТП устанавливают», — сказал старший лейтенант полиции Еркебулан Макулбек корреспонденту. По его словам, после столкновения Mercedes откинуло в строну, допущен наезд на контролер светофора и дерево.

«Пострадали оба водителя и девочка, находившаяся в машине “Лада”, дочь водителя. Все в сознании, имеются ушибы, травмы. Переломы возможны, но пока не знаем. Пострадавшие в больнице на осмотре», — сказал Макулбек.

Напомним, аким Астаны Асет Исекешев дал срочные поручения после смертельных ДТП в Астане.

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