Три человека пострадали в ДТП в Астане
На пересечении проспекта Республики и улицы Джангильдина произошло столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На пересечении проспекта Республики и улицы Джангильдина произошло столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«На пересечении проспекта Республики и улицы Джангильдина произошло столкновение двух транспортных средств марки Mercedes и “Лада”. Mercedes ехал со стороны улицы Сейфуллина прямо в сторону проспекта Богенбай батыра. Водитель “Лады” на пересечении с улицей Джангильдина поворачивал налево в сторону улицы Сабыр Рахимова. Виновного в ДТП устанавливают», — сказал старший лейтенант полиции Еркебулан Макулбек корреспонденту. По его словам, после столкновения Mercedes откинуло в строну, допущен наезд на контролер светофора и дерево.
«Пострадали оба водителя и девочка, находившаяся в машине “Лада”, дочь водителя. Все в сознании, имеются ушибы, травмы. Переломы возможны, но пока не знаем. Пострадавшие в больнице на осмотре», — сказал Макулбек.
Напомним, аким Астаны Асет Исекешев дал срочные поручения после смертельных ДТП в Астане.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.