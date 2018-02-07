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20:29 (мск), источник: Sputnik

Черный рынок все еще жив: СНБ продолжает задержания валютчиков

Оперативники задержали с поличным уроженца Маргилана, который пытался продать 10 тысяч долларов за 83 миллиона сумов по курсу 8300 сумов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Оперативники Управления Службы национальной безопасности по Ферганской области провели ряд спецопераций, в ходе которых задержали двух незаконных торговцев валютой.

«В торговом комплексе “Медиапарк” был задержан житель Коканда Жамшид Ниёзов в момент продажи 7400 долларов за 60,9 миллиона сумов по курсу 8240 сумов. В ходе осмотра у него было дополнительно изъято 600 долларов», — отметил Sputnik представитель силового ведомства.

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Кроме того, оперативники задержали с поличным уроженца Маргилана Улугбека Мирфаёзова, который пытался продать 10 тысяч долларов за 83 миллиона сумов по курсу 8300 сумов.

В настоящее время региональное управление Департамента при Генпрокуратуре возбудило по данным фактам дела по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.

Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

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