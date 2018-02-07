Террокоптер: как бандиты с помощью дрона хотели взорвать МВД и ФСБ

Источник: РИА "Новости"

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор девятерым участникам незаконного вооруженного формирования. Бандиты готовили теракты, в том числе и с применением дронов. О планах вооруженных беспилотником боевиков — в материале РИА Новости.

Новое поколение бандитов

На скамье подсудимых — девять жителей ингушской станицы Орджоникидзевская. Лидером банды, на протяжении двух лет действовавшей на территории республики, был 24-летний Лечи Гадамаури. Еще четыре года назад он вступил в отряд известного полевого командира Беслана Махаури по кличке Мухаммад. На первых же допросах Гадамаури заявил, что разделяет идеи радикального ислама и джихада.

Группировка Махаури ответственна за убийства сотрудников правоохранительных органов и несколько террористических актов. Осенью 2015-го Махаури вместе с ближайшими соратниками ликвидировали в ходе спецоперации на рынке в Назрани. После гибели Муххамада лидерство в банде, названной «Сунженским джамаатом», полностью перешло к Гадамаури. Ее костях составили молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Они участвовали в незаконном приобретении, хранении, а также перевозке оружия и боеприпасов.

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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Республики Ингушетия, преступники планировали с помощью беспилотного летательного аппарата взорвать здания территориального ФСБ или МВД Сунженского района.

«Хотя в деле нет потерпевших, нет объекта посягательства, незаконное вооруженное формирование существовало и имело четкую вертикаль власти, — сообщил на судебном заседании прокурор. — Эти подсудимые — представители нового поколения преступников, они хотели шагать в ногу со временем и использовать квадрокоптеры в своей преступной деятельности». Отмечается, что для этого один из членов группировки специально ездил в Грозный, чтобы найти там оператора дронов.

Но планам бандитов не суждено было сбыться — 9 июня 2017-го их всех в разных местах задержали сотрудники ФСБ.

В итоге суд приговорил Гадамаури к 19 годам колонии строго режима, остальные члены группировки получили от 5 до 14 лет лишения свободы. Стоит отметить, что «Сунженский джамаат» позиционировал себя структурной частью международной террористической организации Исламское государство*.

Впрочем, сами подсудимые свою вину не признают, заявляя, что все показания выбили силой. В ближайшее время их адвокаты готовы обжаловать приговор суда.

Оружие массового поражения

Террористы уже давно взяли на вооружение беспилотные летательные аппараты (БЛА). Но если раньше их использовали главным образом для разведки, то теперь БЛА наделяют ударными функциями. Например, ночью 6 января террористы попытались атаковать российские военные объекты в Сирии. Для этого они использовали тринадцать БЛА самолетного типа: десять в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Ни один из них так и не долетел до цели. По словам экспертов, атака была отбита при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

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«Малоразмерные БЛА, как самолетного, так и вертолетного типа, за последние годы получили в мире широкое распространение, — рассказывает РИА Новости эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. — Оборотной стороной научно-технического прогресса стало то, что его плодами могут воспользоваться не только добропорядочные граждане, но и террористические структуры. Уже неоднократно отмечались случаи оснащения мини-БЛА взрывными устройствами как кустарного, так и промышленного изготовления. БЛА все чаще применяются в преступных целях».

Однако, по словам эксперта, вместе с совершенствованием систем БЛА и тактики их применения совершенствуются и способы борьбы с ними. Также ужесточаются правила оборота беспилотной техники. Например, с июня 2016-го в России все дроны массой более 0,25 килограмма должны быть зарегистрированы. Хотя у таких мер хватает противников.

«Говорить о запрете или жестком ограничении использования дронов как о действенном средстве защиты от этой угрозы в корне неправильно, — считает гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеб Бабинцев. — Любое блокирование приведет к тому, что мы заморозим и без того отстающий российский рынок беспилотных аппаратов, выгоним детей из кружков, потеряем инженерные кадры. Террористы же от внедрения новых технологий в любом случае не откажутся».

По словам Бабинцева, гораздо важнее сосредоточиться на охране объектов, а также внимательно следить за технологиями и думать, как противодействовать их применению в преступных целях.