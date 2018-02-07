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21:14 (мск), источник: ТАСС

Более 120 пациентов больницы Новосибирска эвакуировали из-за возгорания

ТАСС, 7 февраля. Пациентов одной из новосибирских больниц пришлось эвакуировать из-за небольшого возгорания, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Возгорание произошло в помещении архива первого корпуса городской больницы номер 12 на Трикотажной улице. Его общая площадь составила 3 кв. м и сейчас оно ликвидировано», — сказал источник. По его словам, из первого корпуса во второй были переведены 126 пациентов, которые будут возвращены в палаты после проветривания.

Причины возгорания выясняются.

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