Более 120 пациентов больницы Новосибирска эвакуировали из-за возгорания
ТАСС, 7 февраля. Пациентов одной из новосибирских больниц пришлось эвакуировать
ТАСС, 7 февраля. Пациентов одной из новосибирских больниц пришлось эвакуировать
«Возгорание произошло в помещении архива первого корпуса городской больницы номер 12 на Трикотажной улице. Его общая площадь составила 3 кв. м и сейчас оно ликвидировано», — сказал источник. По его словам, из первого корпуса во второй были переведены 126 пациентов, которые будут возвращены в палаты после проветривания.
Причины возгорания выясняются.
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