Глава Минздрава Татарстана подтвердил смерть своего арестованного заместителя Шишмаревой

«То, что ее обнаружили дома мертвой, я могу подтвердить этот факт. Я не знаю, нашли ли записку или нет, но я думаю, что здесь ответ очевиден», — сказал Вафин в интервью одному из телеканалов.

Он назвал смерть своего заместителя трагедией. «Для нас это трагедия. Мы потеряли высококлассного специалиста, очень опытного специалиста», — сказал он.

Ранее в среду о смерти Шишмаревой сообщил агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. «Да, это так. Замминистра скончалась», — сказал собеседник агентства, добавив, что не располагает подробностями.

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3 февраля Советский районный суд Казани избрал Шишмаревой меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля. Замминистра здравоохранения Татарстана была задержана по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что Шишмарева требовала от подведомственных Минздраву лечебных учреждений направления на курсы сотрудников экономических отделов в Институт повышения квалификации (ИПК) «Прогресс».

«С 2015 по 2017 годы было заключено свыше 300 договоров соответствующей направленности на общую сумму свыше 8 млн рублей. Установлено, свыше 5 млн поступило на счета индивидуального предпринимателя Елены Фахрутдиновой (также была задержана — ИФ). Тем самым, государственным органам причинен ущерб», — сказал следователь, выступая в суде.

Замминистра категорически отрицала свою причастность к инкриминируемым действиям и заявила о готовности сотрудничать со следствием.

В свою очередь ее защитник отметил, что свидетели не отрицают факт учебы специалистов, а «ставят под сомнение лишь объемы изучаемых программ». Также адвокат уточнил, что обвинение его подзащитной еще не предъявлено.