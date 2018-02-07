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22:10 (мск), источник: Sputnik.by

Водитель в Жлобине пытался сбежать от ГАИ, а потом подрался с инспектором

В отношении мужчины составили несколько протоколов — за неповиновение сотрудникам милиции и неостановку транспортного средства по требованию.

Источник: Sputnik.by
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Водитель из Жлобина попал в изолятор временного содержания за попытку побега от наряда ГАИ и драку с инспектором, сообщила газета «Новый день».

Экипаж ГАИ попытался остановить Volkswagen Transporter на улице Шоссейной райцентра, однако водитель требования милиции проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции сумели догнать беглеца на территории гаражного кооператива, но 27-летний мужчина решил не сдаваться и начал убегать в лес.

По информации газеты, во время задержания водитель устроил драку с инспекторами, поэтому к нарушителю правоохранители были вынуждены применить спецсредства.

В отношении мужчины составили несколько протоколов — за неповиновение сотрудникам милиции и неостановку транспортного средства по требованию. На время разбирательства водителя водворили в ИВС.

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