На шахте в Кемеровской области произошло обрушение

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, один человек погиб, ещё один травмирован», — сказал собеседник агентства.

Под землей находились 125 человек. Восемь из них были на аварийном участке, они вышли на поверхность.

На месте происшествия работает два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО). Шахта работает в штатном режиме.