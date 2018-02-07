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22:19 (мск), источник: РИА Новости

На шахте в Кемеровской области произошло обрушение

КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. На шахте «Осинниковская» в Кемеровской области произошло обрушение породы, сообщили РИА Новости в кузбасском главке МЧС.

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, один человек погиб, ещё один травмирован», — сказал собеседник агентства.

Под землей находились 125 человек. Восемь из них были на аварийном участке, они вышли на поверхность.

На месте происшествия работает два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО). Шахта работает в штатном режиме.

Шахта «Осинниковская» находится под управлением «Распадской угольной компании», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и «Южкузбассуголь» (входят в состав Evraz).

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