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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежец пытался продать в посольстве США «секретные» данные о космических ракетах

Мужчина, вероятно, не думал, что идет на государственную измену.

Источник: Комсомольская правда

Житель Воронежской области Селиверствов И., вероятно, пересмотрев фильмов о шпионах, решил и сам стать секретным агентом. С февраля 2014 по март 2017 года мужчина постоянно звонил и отправлял письма по электронной почте в адрес Агентства национальной безопасности и посольства США в Москве.

— Гражданин пытался инициативно установить контакт с представителями иностранной специальной службы через американское диппредставительство для передачи за денежное вознаграждение информации общеизвестного характера о воронежском предприятии ракетно-космической отрасли и выпускаемой им продукции, — сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе УФСБ.

Конечно «ценная» информация воронежца никому была не нужна, и уж тем более никто не собирался ему платить. Однако игры мужчины зашли так далеко, что речь уже зашла об УК РФ, а если говорить точнее, о статье «Государственная измена». В связи с этим УФСБ России по Воронежской области объявлено официальное предостережение мужчине.

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