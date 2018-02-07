Ушли в гости и не вернулись: полиция Единец разыскивает двоих подростков

По словам отца одного из несовершеннолетних, все произошло в понедельник около 17:30, когда его сын вместе с другом отправились в гости к одному из местных жителей.



Через некоторое время друзья вышли из сада и пошли в неизвестном направлении. С тех пор их никто не видел.