Ушли в гости и не вернулись: полиция Единец разыскивает двоих подростков
Ушли из дома и больше не вернулись. Два подростка из села Чепелеуць Единецкого района, пропали три дня назад и до сих пор не вернулись.
Ушли из дома и больше не вернулись. Два подростка из села Чепелеуць Единецкого района, пропали три дня назад и до сих пор не вернулись.
По словам отца одного из несовершеннолетних, все произошло в понедельник около 17:30, когда его сын вместе с другом отправились в гости к одному из местных жителей.
Через некоторое время друзья вышли из сада и пошли в неизвестном направлении. С тех пор их никто не видел.
Вскоре после пропажи детей в полицию обратились родители. Сотрудники полиции Единец проверили окрестности, но поиски не дали результатов.
По словам правоохранительных органов, во время исчезновения на одном из несовершеннолетних была куртка, джинсы и черные туфли. Второй мальчик был одет в спортивную одежду, куртку и синие штаны.
Особые приметы: рост 160, карие глаза и черные волосы.
Всех, кто видел мальчиков или обладает информацией о их местонахождении, просят позвонить на номер 902.
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