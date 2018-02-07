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23:16 (мск), источник: Publika.md

Ушли в гости и не вернулись: полиция Единец разыскивает двоих подростков

Ушли из дома и больше не вернулись. Два подростка из села Чепелеуць Единецкого района, пропали три дня назад и до сих пор не вернулись.

Источник: Publika.md

По словам отца одного из несовершеннолетних, все произошло в понедельник около 17:30, когда его сын вместе с другом отправились в гости к одному из местных жителей.

Через некоторое время друзья вышли из сада и пошли в неизвестном направлении. С тех пор их никто не видел.

Вскоре после пропажи детей в полицию обратились родители. Сотрудники полиции Единец проверили окрестности, но поиски не дали результатов.

По словам правоохранительных органов, во время исчезновения на одном из несовершеннолетних была куртка, джинсы и черные туфли. Второй мальчик был одет в спортивную одежду, куртку и синие штаны.

Особые приметы: рост 160, карие глаза и черные волосы.

Всех, кто видел мальчиков или обладает информацией о их местонахождении, просят позвонить на номер 902.

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