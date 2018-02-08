Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарантино назвал аварию с Турман одной из главных ошибок в жизни
СК проверяет медиков в Тверской области после смерти пациента
В Австралии исполнили мечту 4-летнего мальчика о полете на Луну
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Пугачева, Навка, Безрукова блистали на красной дорожке в Москве
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Молодая жена Эрнста показала нежный снимок с мужем - СМИ
Пресс-конференция Цымбалюк-Романовской закончилась
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Наталья Водянова примерила космический образ
Бывший резидент Comedy Club Незлобин прошел курс лечения
Коллеги шутят над Батрудиновым из-за Ольги Бузовой
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
11:12 (мск), источник: Фонтанка

«К-Рауту» на Парашютной эвакуировали из-за термоса с колбами

Гипермаркет в Приморском районе Петербурга эвакуировали из-за термоса с колбами. Опасности находка не представляла, однако химическую посуду решили утилизировать.

«Фонтанке» стали известны подробности вчерашней проверки в «К-Рауте» на Парашютной улице, 60 В. По данным нашего издания, во втором часу дня 7 февраля в службу «02» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина оставил в торговом зале строительного гипермаркета термос и скрылся. Прибывшие на место силовики вывели из здания 150 человек и изучили подозрительную термопосуду. В термосе оказались пять стеклянных колб с надписями «Скандий», «Рубидий», «Калия Магнезия». Опасности эти предметы не представляли, тем не менее, сотрудники правоохранительных органов изучат записи с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить, кто и зачем оставил посуду с колбами. Сами находки утилизируют.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Тяжелый случай: Зачем человечеству Falcon Heavy
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Песков прокомментировал антикоррупционную кампанию в Дагестане
В Сибири мигранты устроили бунт в центре временного содержания
Российские спортсмены пожаловались на слежу иностранной прессы
На Ямале вышел на свободу осужденный на пожизненный срок
Врач объяснила, зачем норвежцам на ОИ 6000 препаратов от астмы
Киев начнет закупки у «Газпрома», не погасив прежний долг
СМИ: коалиция США уничтожила более 100 сирийских военных
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…» Олимпиада для российской сборной началась с керлинга. И в первом же матче наш микст-дуэт проиграл американцам
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь