«К-Рауту» на Парашютной эвакуировали из-за термоса с колбами

«Фонтанке» стали известны подробности вчерашней проверки в «К-Рауте» на Парашютной улице, 60 В. По данным нашего издания, во втором часу дня 7 февраля в службу «02» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина оставил в торговом зале строительного гипермаркета термос и скрылся. Прибывшие на место силовики вывели из здания 150 человек и изучили подозрительную термопосуду. В термосе оказались пять стеклянных колб с надписями «Скандий», «Рубидий», «Калия Магнезия». Опасности эти предметы не представляли, тем не менее, сотрудники правоохранительных органов изучат записи с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить, кто и зачем оставил посуду с колбами. Сами находки утилизируют.