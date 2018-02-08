Мошенники под видом специалистов комитета по защите прав потребителей обманывают бизнесменов Казани

Неизвестные представляются специалистами комитета по защите прав потребителей и обращающихся к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с требованием перечислить деньги за приобретение комплекта литературы для уголка потребителей в связи с плановой проверкой.
В Роспотребнадзоре предупреждают — это мошенники.
— План проверок на 2018 год размещен на сайте Управления. Роспотребнадзор и его территориальные отделы не имеют никакого отношения к перечислению денег за оплату различного рода услуг, — отметили в ведомстве.
Горожан просят быть бдительными и сообщать о случаях мошенничеств по телефону «доверия» 8−987−296−47−10.
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