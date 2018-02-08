В Сестрорецке потушили пожар в здании железнодорожного вокзала

Пожар произошел в здании железнодорожного вокзала в Сестрорецке вечером 7 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 19:52 на телефон «01» поступило сообщение о возгорании по адресу: Курортный район, Дубковское шоссе, дом 1. Пожар площадью 30 квадратных метров произошел на втором этаже здания железнодорожного вокзала.

В 20:35 пожар был локализован, а в 00:10 — ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара от РСЧС привлекались 36 человек личного состава и 10 единиц техники.