В Туапсинском районе опрокинулся грузовик с зерном
Авария произошла вечером 7 февраля в районе села Ольгинка.
Авария произошла вечером 7 февраля в районе села Ольгинка.
Видеозапись с места ДТП в социальные сети выложили очевидцы. По их словам, грузовик «не вошел» в поворот и завалился на бок.
На кадрах видно, что из прицепа высыпалось зерно.
По предварительным данным, водитель не пострадал.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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