В Казани 23-летний водитель LADА сбил женщину на тротуаре
Водитель сбил женщину на тротуаре, сообщает
Водитель сбил женщину на тротуаре, сообщает
Авария произошла 7 февраля примерно в 6.20 напротив дома № 27Б по ул. Технической. 23-летний водитель LADA 219010, по предварительным данным, превысив скорость, не справился с управлением и наехал на 65-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре, напротив остановки «Татмебельбыт». После этого автомобиль врезался на бордюр.
В результате ДТП пенсионерка получила ушибы головного мозга и грудной клетки, а также перелом челюсти. Ее госпитализировали в больницу.
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