В Казани 23-летний водитель LADА сбил женщину на тротуаре

Авария произошла 7 февраля примерно в 6.20 напротив дома № 27Б по ул. Технической. 23-летний водитель LADA 219010, по предварительным данным, превысив скорость, не справился с управлением и наехал на 65-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре, напротив остановки «Татмебельбыт». После этого автомобиль врезался на бордюр.