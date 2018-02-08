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11:00 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани 23-летний водитель LADА сбил женщину на тротуаре

Водитель сбил женщину на тротуаре, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 7 февраля примерно в 6.20 напротив дома № 27Б по ул. Технической. 23-летний водитель LADA 219010, по предварительным данным, превысив скорость, не справился с управлением и наехал на 65-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре, напротив остановки «Татмебельбыт». После этого автомобиль врезался на бордюр.

В результате ДТП пенсионерка получила ушибы головного мозга и грудной клетки, а также перелом челюсти. Ее госпитализировали в больницу.

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