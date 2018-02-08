Петербургская пенсионерка обменяла реальные полмиллиона на «прикольные»
Незаконный пункт обмена реальных денег на бумажки из магазина приколов открыл злоумышленник в собственных «Жигулях» в Кировском районе Петербурга. Мошенники прокатили пожилую пассажирку на полмиллиона рублей.
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