Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
Виноград назвали полезным при депрессии
Дочь Тимати развлекается на опасном аттракционе
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в ПрибалтикеВ Латвии, Эстонии и Литве несколько человек обвиняют в шпионаже
Евгений Осин расплакался после получения результатов ДНК-теста
CAS снова заступился за российских спортсменов
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
СМИ рассказали о шутке Путина про своё поражение на выборах
СМИ о работе спецназа в районе, где сбили Су-25 РФ
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Наталья Водянова примерила космический образ
Бывший резидент Comedy Club Незлобин прошел курс лечения
Коллеги шутят над Батрудиновым из-за Ольги Бузовой
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
11:10 (мск), источник: Фонтанка

Петербургская пенсионерка обменяла реальные полмиллиона на «прикольные»

Незаконный пункт обмена реальных денег на бумажки из магазина приколов открыл злоумышленник в собственных «Жигулях» в Кировском районе Петербурга. Мошенники прокатили пожилую пассажирку на полмиллиона рублей.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», 6 февраля около трёх дня в «семёрку», припаркованную у 129 дома на Ленинском проспекте, к неизвестным подсела пенсионерка. Находившиеся в машине мужчина и женщина вступили в разговор с пожилой дамой. Поездка заняла не больше пяти минут, но за это время 69-летняя петербурженка успела отдать в руки незнакомцев 500 тысяч рублей. Взамен она получила такую же сумму, но в купюрах «Банка приколов».

На следующий день о злой шутке пострадавшая рассказала полиции.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Тяжелый случай: Зачем человечеству Falcon Heavy
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Песков прокомментировал антикоррупционную кампанию в Дагестане
В Сибири мигранты устроили бунт в центре временного содержания
Российские спортсмены пожаловались на слежу иностранной прессы
На Ямале вышел на свободу осужденный на пожизненный срок
Врач объяснила, зачем норвежцам на ОИ 6000 препаратов от астмы
Киев начнет закупки у «Газпрома», не погасив прежний долг
СМИ: коалиция США уничтожила более 100 сирийских военных
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…» Олимпиада для российской сборной началась с керлинга. И в первом же матче наш микст-дуэт проиграл американцам
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь