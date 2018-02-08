В Калининграде нашли опасную стеклоомывающую жидкость
В Калининграде нашли опасную стеклоомывающую жидкость — содержание метанола в некоторых образцах превышено более чем в 500 раз, сообщает
В Калининграде нашли опасную стеклоомывающую жидкость — содержание метанола в некоторых образцах превышено более чем в 500 раз, сообщает
Пробы «незамерзайки», произведенной в городе Ковров Владимирской области и в Подмосковье, организовали в январе этого года. Содержание метанола в одной жидкости превышает гигиенический норматив в 568 раз, в другой — в 486 раз.
«Органами МВД возбуждено два уголовных дела по факту продажи стеклоомывающей жидкости опасной для жизни и здоровья граждан», — рассказали в ведомстве и напомнили, что стеклоомывающую жидкость приобретать следует только в установленных местах торговли.
Напомним, что метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом.
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