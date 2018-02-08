Количество ДТП из-за плохих дорог в Новосибирске выросло на 50%

Начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах отметил, профилактические мероприятия позволили сократить число погибших в авариях. Всего в 2017 году в Новосибирской области произошло 2700 ДТП, что на один процент меньше, по сравнению с прошлым годом. В авариях погиб 271 человек (- 16%), 3325 (+1%) получили различные травмы.
«Вместе с тем Госавтоинспекция обеспокоена высоким уровнем аварийности из-за неудовлетворительных дорожных условий, — сказал Сергей Штельмах. — Общее количество таких происшествий в городе выросло более чем на 50 процентов».
Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание властей на зимнее содержание инфраструктуры, что, безусловно, сказывается на безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог.
Территориальному управлению автомобильных дорог области и главному управлению благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска поручено обеспечить надлежащее содержание улично-дорожной сети в зимний период, уделив при этом особое внимание очистке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
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