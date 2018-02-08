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10:30 (мск), источник: VN.ru

Количество ДТП из-за плохих дорог в Новосибирске выросло на 50%

В правительстве Новосибирской области состоялось заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Особое внимание уделили обсуждению взыскаемости штрафов за правонарушения и содержанию дорог.

Начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах отметил, профилактические мероприятия позволили сократить число погибших в авариях. Всего в 2017 году в Новосибирской области произошло 2700 ДТП, что на один процент меньше, по сравнению с прошлым годом. В авариях погиб 271 человек (- 16%), 3325 (+1%) получили различные травмы.

«Вместе с тем Госавтоинспекция обеспокоена высоким уровнем аварийности из-за неудовлетворительных дорожных условий, — сказал Сергей Штельмах. — Общее количество таких происшествий в городе выросло более чем на 50 процентов».

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание властей на зимнее содержание инфраструктуры, что, безусловно, сказывается на безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог.

Территориальному управлению автомобильных дорог области и главному управлению благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска поручено обеспечить надлежащее содержание улично-дорожной сети в зимний период, уделив при этом особое внимание очистке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

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