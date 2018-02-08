В Феодосии иномарка врезалась в ЛЭП: четверо в больнице

«По прибытию спасателей стало известно, что водитель легкового автомобиля Peugeot не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным основанием линии электропередач. Пострадали четыре человека. В результате удара автомобиль деформировался, из-за чего один из пассажиров не смог самостоятельно покинуть салон», — рассказали в МЧС.