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10:47 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии иномарка врезалась в ЛЭП: четверо в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Ночью в Феодосии иномарка врезалась в бетонное основание опоры ЛЭП, пострадали четыре человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Авария произошла на перекрестке улиц Федько и Калинина. На помощь немедленно выехали службы экстренного реагирования.

«По прибытию спасателей стало известно, что водитель легкового автомобиля Peugeot не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным основанием линии электропередач. Пострадали четыре человека. В результате удара автомобиль деформировался, из-за чего один из пассажиров не смог самостоятельно покинуть салон», — рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью специнструмента вызволили пострадавшего из искореженного авто, после чего передали его врачам скорой медицинской помощи. Все четверо с травмами различной степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение Феодосийской горбольницы № 1.

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