В Феодосии иномарка врезалась в ЛЭП: четверо в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Ночью в Феодосии иномарка врезалась в бетонное основание опоры ЛЭП, пострадали четыре человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Ночью в Феодосии иномарка врезалась в бетонное основание опоры ЛЭП, пострадали четыре человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
Авария произошла на перекрестке улиц Федько и Калинина. На помощь немедленно выехали службы экстренного реагирования.
«По прибытию спасателей стало известно, что водитель легкового автомобиля Peugeot не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным основанием линии электропередач. Пострадали четыре человека. В результате удара автомобиль деформировался,
Спасатели с помощью специнструмента вызволили пострадавшего из искореженного авто, после чего передали его врачам скорой медицинской помощи. Все четверо с травмами различной степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение Феодосийской горбольницы № 1.
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