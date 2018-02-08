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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом автоледи на внедорожнике сбила 17-летнего юношу

Два пешехода за минувшие сутки попали на больничную койку по собственной халатности.

В Среднеахтубинском районе под колесами оказался 17-летний парень. Он шел вечером по обочине дороги в попутном с машинами направлении. При этом на нем не было светоотражающих элементов. В темноте 54-летняя водитель «Тойота Рав 4», которая ехала по улице Ленина в сторону улицы Школьной хутора Закутский, просто не заметила подростка. Женщина попыталась затормозить в последний момент, но столкновения избежать не удалось. Это произошло примерно в половине седьмого вечера 7 февраля. Парня с травмами увезли в больницу с места ДТП, сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Еланском районе пострадавшей в аварии 64-летней пенсионерке пришлось самой добираться до больницы, потому что виновник сбежал. Примерно в 12.30 женщину сбил «ВАЗ-21074» на улице Красной напротив дома № 21. Автомобиль сдавал задним ходом и водитель, видимо, не увидел пенсионерку.

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