Под Волгоградом автоледи на внедорожнике сбила 17-летнего юношу

В Среднеахтубинском районе под колесами оказался 17-летний парень. Он шел вечером по обочине дороги в попутном с машинами направлении. При этом на нем не было светоотражающих элементов. В темноте 54-летняя водитель «Тойота Рав 4», которая ехала по улице Ленина в сторону улицы Школьной хутора Закутский, просто не заметила подростка. Женщина попыталась затормозить в последний момент, но столкновения избежать не удалось. Это произошло примерно в половине седьмого вечера 7 февраля. Парня с травмами увезли в больницу с места ДТП, сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.