Недалеко от Новосибирска произошло землетрясение
Сейсмоактивность заметили в четвёртом часу ночи.
Сейсмоактивность заметили в четвёртом часу ночи.
В Кемеровской области в 230 километрах от Новосибирска произошло землетрясение сегодня ночью, 8 февраля. По данным, предоставленным
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Напомним, предыдущее землетрясение было зафиксировано вечером 12 марта в Сузунском районе Новосибирской области. Однако тогда местные жители его совсем не почувствовали. Эпицентр находился в Алтайском крае в 162 километрах к
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