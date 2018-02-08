Недалеко от Новосибирска произошло землетрясение

В Кемеровской области в 230 километрах от Новосибирска произошло землетрясение сегодня ночью, 8 февраля. По данным, предоставленным Алтае-Саяновским филиалом Единой геофизической службы РАН, сейсмоактивность заметили в Беловском районе Кузбасса — это в 43 километрах от городского округа Кемерово — Киселёвска.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили. Сообщается, что местные жители подземных толчков даже не ощутили. Соответственно, пострадавших от сейсмоактивности нет. Магнитуда подземного толчка составила 3,1, его зафиксировали в три часа 4 минуты по новосибирскому времени.