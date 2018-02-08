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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Недалеко от Новосибирска произошло землетрясение

Сейсмоактивность заметили в четвёртом часу ночи.

В Кемеровской области в 230 километрах от Новосибирска произошло землетрясение сегодня ночью, 8 февраля. По данным, предоставленным Алтае-Саяновским филиалом Единой геофизической службы РАН, сейсмоактивность заметили в Беловском районе Кузбасса — это в 43 километрах от городского округа Кемерово — Киселёвска.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили. Сообщается, что местные жители подземных толчков даже не ощутили. Соответственно, пострадавших от сейсмоактивности нет. Магнитуда подземного толчка составила 3,1, его зафиксировали в три часа 4 минуты по новосибирскому времени.

Напомним, предыдущее землетрясение было зафиксировано вечером 12 марта в Сузунском районе Новосибирской области. Однако тогда местные жители его совсем не почувствовали. Эпицентр находился в Алтайском крае в 162 километрах к юго-западу от Новосибирска. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,2.

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